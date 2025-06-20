Bursa'da Buğday Tarlaları Yangında Ziyan Oldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen yangında buğday tarlaları alevlere teslim oldu. Yangına hava ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.
Bursa'da buğday tarlaları alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, alevlere teslim olan buğday tarlaları havadan ve karadan söndürmek için ekipler seferber oldu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa mahallesindeki kırsa alanda bulunan buğday tarlalarından yükselen alevler, gökyüzünü dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hareket etti. 41 personel, 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale ederken, tarlanın ortasında kalan bir biçerdöver ise alevlere teslim oldu.
Söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.