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Bursa'da Büfeciye Ateş Açan 2 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Büfeciye Ateş Açan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle giden bir şahıs, husumetli olduğu büfeciye ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler tutuklandı.

Bursa'da, arkadaşının kullandığı motosikletin arkasından husumetli olduğu büfeciye ateş açan ve güvelik kameralarına yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. O anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ramazan Aslan, kaporta ustası olarak çalıştığı arkadaşı Muhammet Faruk Arifoğlu ile husumetlisi olduğu Soner Y.'nin işlettiği büfeye geldi. Motosikletle seyir halindeyken silaha sarılan Aslan, Soner Y.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Soner Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekiplerince çok geçmeden yakalandı.

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyete götürülen 2 saldırgan buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçu kabul eden saldırganlar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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