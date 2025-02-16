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Bursa'da Boya Tüpü Patladı, Yaşlı Adam Gözünden Yaralandı

Bursa'da Boya Tüpü Patladı, Yaşlı Adam Gözünden Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde boya tüpünün patlaması sonucu 68 yaşındaki Muzaffer D., sol gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, boya tüpünün patlaması sonucu yaşlı adam gözünden yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Muzaffer D. (68), sprey boya ile koltukları boyamaya başladı. O sırada elinden düşerek yere çarpan sprey boya tüpü bir anda patladı. Patlayan tüpün parçaları yaşlı adamın sol gözüne isabet etti. Görme sorunu yaşayan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde gözünde görme kaybı olan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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