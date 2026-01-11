Haberler

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan Tuğçe Yıldız ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Ahmet Yıldız, polise teslim oldu.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi D209. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Yıldız, boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Yıldız'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Yıldız'ın ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu bildirildi. - BURSA

500

