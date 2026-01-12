Haberler

Bursa'da kan donduran olay: Genç kadını vuran kocadan olay öncesi ürküten mesaj

Bursa'da kan donduran olay: Genç kadını vuran kocadan olay öncesi ürküten mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi tabancayla vurarak ağır yaralayan A.Y, olaydan önce sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Olay sonrası sağlık durumu kritik olan Tuğçe Y hastaneye kaldırılırken, A.Y. polis merkezine giderek teslim oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'yi (21) tabancayla göğsünden ve karnından vurarak ağır yaralayan A.Y'ın (30), olaydan kısa süre önce sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Öte yandan, şüpheli verdiği ifadesinde "Defalarca aldatıldım" dedi.

Kanlı olay, dün saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları belirtilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.Y, üzerindeki tabancayla eşi Tuğçe Y'ye ateş açtı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 1 çocuk annesi Tuğçe Y, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi. Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

Bu yağmurlukların parasını kimin ödediği ortaya çıktı
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Futbolseverler ekran başına! 3 gün sürecek heyecan yarın başlıyor
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri'ne operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var