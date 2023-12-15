Bursa'da Boş Arsada Yere Düşen Yaşlı Kadın Tırın Altında Hayatını Kaybetti

Bursa'da market alışverişi yapan yaşlı kadın, boş arsada fenalaşarak yere düştü. Bu sırada hareket etmeye hazırlanan bir tır, kadının üzerinden geçerek onun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da boş arsada yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın, harekete etmeye hazırlanan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapan Nebiye Avcı (64), eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü. O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki 16 CDL 65 plakalı tır ile karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti. Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Avcı'ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA