Bursa'da bisikletten düşen alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyrederken devrilen bisikletten düşen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyrederken devrilen bisikletten düşen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol testinde 425 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Latif G.(50) yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112' ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Polis aracına alınan şahıs, polis ekiplerinin alkol testini ısrarlar sonucu kabul etti. 425 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 6 süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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