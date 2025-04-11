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Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
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İnegöl'de bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Aysel K. (42) idaresindeki 16 ANZ 932 plakalı otomobil ile Hüseyin Alp Ş. (12) idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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