Bursa'da Bisiklet Sürücüsü Otomobile Tutunarak İlerledi

Bursa'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü kendisini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan metro istasyonu yakınlarında, bisiklet sürücüsü seyir halinde olan 16 MB plakalı otomobile tutunarak ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA