Bursa'da Bisiklet Sürücüsü Otomobile Tutunarak İlerledi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bisiklet sürücüsü seyir halindeki bir otomobile tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar amatör kameralarla kaydedildi.
Bursa'da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü kendisini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan metro istasyonu yakınlarında, bisiklet sürücüsü seyir halinde olan 16 MB plakalı otomobile tutunarak ilerledi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA