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Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'da kısa süre içinde 2 tane bisiklet çalan şüphelileri güvenlik kameraları ele verdi.

Bursa'da kısa süre içinde 2 tane bisiklet çalan şüphelileri güvenlik kameraları ele verdi. Şüphelilerden birinin daha önce de motosiklet hırsızlığının firari şüpheli olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2 tane çalınan bisiklet hırsızlığı şikayeti üzerine harekete geçti. Bisikletlerin çalındığı yerlerde güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler; şüphelilerin D.A. ve K.F. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli Demetevler Mahallesi Demetevler Caddesi üzerine çaldıkları bisikletler ile kıskıvrak yakalandılar.

K.F.'nin sırt çantasında yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen büyük demir kesme makası, pense, İngiliz anahtarı, kerpeten ve çeşitli boylarda tornavida ele geçirildi. Çalınan bisikletler aynı günde sahiplerine teslim edildi. D.A.'nın ise 2 farklı dosyadan motosiklet hırsızlığının faili firar şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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