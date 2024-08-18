Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da bir tostçuda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının gece yarısı çıkması panik yaşattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tost dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tüp patlama sesine uyanan vatandaşlar, tost dükkanından alevler çıktığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, dükkanda maddi hasar oluştu. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.