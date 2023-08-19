Bursa'da Bir Tost Dükkanında Telefon Hırsızlığı

Bursa'da bir tost dükkanında masada duran telefonu saniyeler içinde çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir tost dükkanında masada duran telefonu saniyeler içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tostçuda meydana geldi. Müşterinin masada unuttuğu telefonu kaş ile göz arasında poşetine atan hırsız, dükkandan uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA