Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü - Haberler

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Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

Bursa'da seyir halinde olan bir aracın motor kısmı yanmaya başladı.

Bursa'da seyir halinde olan bir aracın motor kısmı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürebildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Üçevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan araç yanmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi aracın sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yapsa da alevler sönmedi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürülen yangında, şans eseri kimse zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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