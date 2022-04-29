Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu

BURSA - Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda telef olan bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Telef olan yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma Sahili'ne başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.