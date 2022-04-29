Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu.

Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu

BURSA - Bursa'da telef olan yunus balığı karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda telef olan bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Telef olan yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma Sahili'ne başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title