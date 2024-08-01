Bursa'da bir marketin girişinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan bir marketin giriş kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde bulunan duyarlı bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA