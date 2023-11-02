Bursa'da bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Gürsu Polis Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gürsu Polis Amirliği ekiplerince, M.S.T'nin darbedilerek yaralandığı olayla ilgili Ö.C, T.D. ve D.D. yakalandı.

"Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.