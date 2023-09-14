Bursa'da bir kişi halasını bıçakla öldürdü, babaannesini ağır yaraladı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi halasını bıçakla öldürdü, babaannesini de ağır yaraladı.

Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde üç katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, şüpheli Yiğit B. (24) ile halası Safiye Vardar (45) ile babaannesi Sabriye B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, kısa sürede büyüyen olay sırasında Yiğit B, halasını ve babaannesini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Safiye Vardar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan babaanne Sabriye B. ise ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Vardar'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yiğit B'yi Panayır Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu sürüyor.