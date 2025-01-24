Bursa'da Bir Gencin Babasını Öldürmesi Davasında Ceza İndirimi

Bursa'da tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak ölümüne sebep olan 24 yaşındaki E. Şentürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkeme heyeti tarafından 20 yıla indirildi.

Olay, 28 Aralık 2024 tarihinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da 2 yıldır psikolojik tedavi gören 24 yaşındaki Emre Şentürk, tartıştığı 50 yaşındaki babasını pompalı tüfekle vurdu. Yalın ayak evden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, baba ise hayatını kaybetti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin "Neden öldürdün ?" sorusuna "Öldürmek istemedim" cevabını verdi.

Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından Emre Şentürk hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada, babasıyla küçüklüğünden beri tartıştığını, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Şentürk, "Olay günü bir arkadaşımla telefonda konuşurken, tartıştık. Arkadaşım beni babama şikayet etmiş. O sırada çok alkollüydüm. Babamla tartışmaya başladık. Sakinleşmek için balkona çıktım. O sırada babamı öldürmeye karar verdim. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, Emre Şentürk'e, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet bu cezayı sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişmanlık duygularını dile getirmesi sebebiyle 20 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA