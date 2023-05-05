Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar
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Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar Bursa'da 3 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran motosikleti kucaklayarak çalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar
BURSA - Bursa'da 3 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran motosikleti kucaklayarak çalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsızlık şüphelisi şahıs evin önünde duran park halindekini motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre uygun zamanı bekleyen şüpheliler motosikletin disk kilidini açamayınca kucaklayarak götürdü.
İlginç hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Bozkurt - 3. Sayfa