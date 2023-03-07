Bursa'da bir garip hırsızlık: Ayakkabısını bırakıp terliği böyle çaldı Bursa'da hırsızlık şüphelisi bir şahıs, kapının önünde duran bir çift terliği çalarken kendi kendi ayakkabılarını bırakarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir garip hırsızlık: Ayakkabısını bırakıp terliği böyle çaldı

BURSA - Bursa'da hırsızlık şüphelisi bir şahıs, kapının önünde duran bir çift terliği çalarken kendi kendi ayakkabılarını bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs bir binaya girerek kapı önlerini kontrol etmeye başladı. Bir süre bakan şüpheli gözüne kestirdiği terliği çalarken kendi ayakkabılarını kapının önüne koyarak kayıplara karıştı.

Garip hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan hırsızın rahatlığı ve ağzındaki sigara dikkatlerden kaçmadı.