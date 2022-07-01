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Bursa'da bir evin terası alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da bir evin terası alev alev yandı

Bursa'da bir evin terası alev alev yandı.

Bursa'da bir evin terası alev alev yandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde bir evin çatısı alev alev yandı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binanın terası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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