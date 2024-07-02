Üye Girişi
Haberler

Bursa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacabey İtfaiye Bursa Olay İtfaiye Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz

 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

 Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi

Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title