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Bursa'da bir ev alevlere teslim oldu

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Bursa'da bir ev yangını, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın, Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Bursa'da bir ev alevlere teslim olurken, yangın yaklaşık 1 saat müdahalenin sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz gece merkez Osmangazi ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyüklüğü geceyi neredeyse gündüze çevirirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonrasında kontrol altına aldı.

Evin alev alev yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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