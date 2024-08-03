Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA