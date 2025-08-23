Bursa'da Bıçaklı Saldırı: Kadın ve Arkadaşına Darp

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, bir şahıs önce kadını ardından yanındaki arkadaşını darp etti. Elinde bıçak bulunan saldırganın çevredekilere korku dolu anlar yaşattığı olay, kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen şahıs tartıştığı kadını darp etti. Ardından kadının yanındaki kişiye de bıçakla saldırdı. Elindeki bıçakla tehditler savuran saldırganı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Yaşanan arbedenin ardından saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Şans eseri kavgada yaralanan olmadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - BURSA