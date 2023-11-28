Bursa'da bıçaklı saldırgan mahalle gençleri tarafından etkisiz hale getirildi

Bursa'da bir şahıs elindeki bıçakla çevreye zarar verirken, mahalle gençleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bıçakla çevreye zarar verdi, gençlerden kaçamadı...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da elindeki bıçakla çevreye zarar veren şahsı, mahallenin gençleri etkisiz hale getirdi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Şible Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elindeki bıçakla çevreye zarar verdi. Mahalle gençleri, şahsın yanlarına gelmesini bekledi. Bıçaklı saldırgan, bir marketin önüne geldiği sırada mahalle gençleri tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.