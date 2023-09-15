Bursa'da bıçaklı kavga kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma mahallesi çarşı merkezinde meydana gelen kavgada bir kişi sırtından bıçakla yaralandı. Yaralı özel araçla hastaneye getirilirken, kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Cuma mahallesi Uzun Sokakta meydana geldi. Rüstem B. para borçlusu olan Okan B.ile sokakta denk geldi. İki şahıs arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Saldırgan Rüstem B. elindeki bıçakla Okan B.'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Okan B. Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken, kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.