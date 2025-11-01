Bursa'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay, Yıldırım ilçesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yaptığı tamponun ardından yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA