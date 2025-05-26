Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler kaçtı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Cumalıkızık Metro İstasyonu önünde meydana geldi. İstasyon önünde bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.'nın yanına, kalabalık bir grup geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya döndü. Yaşanan kargaşada Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırdı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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