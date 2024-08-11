Bursa'da bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - BURSA