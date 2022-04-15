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İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ertuğrulgazi mahallesi Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. 2 gurup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Kazım D.(18)'yi kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştılar.

Yaralı genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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