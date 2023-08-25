Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu bir şahıs bıçakla yaralandı. Yaralı şahsın hayatta kalması bir milime bağlıydı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 milimle ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada Suriye uyruklu şahıs bıçakla yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Ahmet M.(19), henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet M.(19), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 milimle hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.