Bursa'da Bıçak Festivali'nde Fırtına Faciası: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Bıçak Festivali'nde Fırtına Faciası: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'da düzenlenen bıçak festivalinde, şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan reklam panosu bir vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da düzenlenen bıçak festivalini ziyaret eden kişi, fırtına nedeniyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, festival girişinde yer alan büyük boyutlu reklam panoları, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek savruldu. Panolardan biri, giriş kapısında bekleyen vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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