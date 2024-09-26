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Bursa'da Beş Mezun Doktor Doğdukları Hastanede Nöbet Tuttu

Bursa'da Beş Mezun Doktor Doğdukları Hastanede Nöbet Tuttu
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki devlet hastanesinde dünyaya gelen 5 genç doktor, yıllar sonra doğdukları hastanede acil serviste ilk nöbetlerini tutarak göreve başladı. Başhekim Hayrettin Göçmen, bu durumu İnegöl için büyük bir şans olarak değerlendirdi.

Bursa'da yeni mezun 5 doktor, doğdukları hastaneye yıllar sonra doktor olarak atanarak acil serviste ilk nöbetlerini tuttu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan devlet hastanesinde dünyaya gelen 5 genç, yıllar sonra doktor olarak doğdukları hastaneye atandı. Atanan doktorlar Gülşen İpek Boğazkesenli, Sude Tekin, Gökçe Eda Vargün, Sena Akyıldız ve Seren Kahraman, doğdukları hastanenin acil servisinde ilk nöbetlerini tuttular.

İnegöl adına çok büyük bir şans diyen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "İnegöl Devlet Hastanesi yalnızca İnegöl değil, İnegöl'ün çevre ilçelerine hizmet eden bir bölge hastanesi konumunda. Yoğun hasta profiline hizmet eden İnegöl Devlet Hastanesinde son atama kuralarında çok güzel bir tesadüf gerçekleşti ve İnegöl Devlet Hastanesinde doğan 5 tane çocuğumuz tıp fakültelerinde eğitimini bitirdikten sonra birinci tercih olarak hastanemize geldiler ve şu an da hizmete başladılar. Bu bizim için oldukça büyük bir şans. Gelecekte bayrağı güvenle, umutla teslim edeceğimiz dinamik arkadaşların varlığı bize büyük bir mutluluk ve onur veriyor. Ben aileleri adına onlarla beraber onurlarını, gururlarını paylaşıyorum. İnegöl'den böylesine üst düzey okumuş çocuklarımızın çıkması İnegöl için de kazanç. Bu açıdan ben geleceklerinin çok açık ve mutlu olmasını diliyorum. İnegöl adına çok büyük bir şans olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

İnegöl'de göreve başlayan Doktor Sude Tekin, "Ben doktor Sude Tekin. 8 Kasım 2000 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesinde doğdum. Geçen ay yapılan zorunlu hizmet kurasında ilk tercihim İnegöl Devlet Hastanesiydi ve çok şanslıyım ki geldi. Bu hastanede olmaktan dolayı çok gururluyum. Annem Nazan Tekin, 25 sene bu hastanede hizmet etmiş. Çok güzel bir hemşiredir. Ben de annemden aldığım bu bayrağı taşımış bulunuyorum doktor olarak. Doktor olmaya bu hastanenin koridorlarında, annemin iş arkadaşlarını görerek karar verdim. Her zaman örnek aldığım insanlar onlar olmuştu. Burada olmak hem çok duygusal hem de çok gurur verici. Çok mutluyum" dedi.

Doktor Gökçe Eda Vargün, "İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. İlkokul ortaokul ve lise eğitimi burada tamamladım. Daha sonra İstanbul Maltepe üniversitesi tıp fakültesini kazandım. 118 mecburi hizmet kategorisinde İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih ettim. Şu anda acil serviste doktor olarak başladım. Burada annem 28 yıl hemşire, babam ise sağlık memuru olarak görev yaptı. Onların iş arkadaşlarına örnek alarak burayı tercih etmek istedim. İyi ki burayı tercih etmişim çok gururluyum. İnegöllülere hizmet vermekten mutluyum." dedi.

Doktor Seren Kahreman da," Ben doktor Seren Kahreman. İnegöl Devlet Hastanesi'nde 30 temmuz 2000 tarihinde doğdum. Üniversiteye kadar olan eğitimi burada tamamladıktan sonra, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde tıp fakültesinde eğitimimi gördüm. Daha sonra bu sene yapılan zorunlu hizmet kurasında İnegöl Devlet Hastanesi'ne atandım. ve şunu söylemek istiyorum ki çocukken tedavi gördüğüm koridorlarda şimdi doktorluk yaptığım için çok mutluyum çok gururluyum. İyi ki ilk tercihimi buraya yazmışım." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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