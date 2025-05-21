Bursa'da Bayrak Yakma Girişimi Engellendi

Bursa'da Bayrak Yakma Girişimi Engellendi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yüzde 50 engelli bir şahıs, refüjdeki Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Olay bir vatandaşın müdahalesiyle engellenirken, şüpheli M.Ç. yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzde 50 engelli olan şüpheli, refüje asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, şahıs yoldan geçen bir vatandaş tarafından engellendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, cadde üzerinde orta refüjde bulunan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, durumu fark eden bir vatandaş ise şahsı engelledi.

Emniyet harekete geçti, şüpheli yakalandı

Yaşanan olay sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin yüzde 50 engelli olduğu anlaşıldı. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Bursa Valiliği'nden açıklama

Olay sonra Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, "20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın ilimiz Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup, şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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