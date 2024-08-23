Bursa'da Basketbol Sahasına Atılan Cisim Panik Yarattı

Bursa'da bir site içerisindeki basketbol sahasına atılan cisim panik oluşturdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde basketbol sahasında oyunlar oynayan gençlerin üzerine bir cisim atıldı. Cisim kısa süre sonra alev alarak patladı. Sitede büyük panik oluşturan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. - BURSA