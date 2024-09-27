Bursa'da Başıboş Atlar Trafikte Tehlike Oluşturuyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde başıboş dolaşan atlar, ana yollarda tehlike saçarak araçların arasına karışıyor. Sıkça görülen bu durum, sürücüler için risk oluşturuyor.
Bursa'da başıboş atlar cirit atıyor
BURSA - Bursa'da ana yollarda başıboş şekilde gezen atlar tehlike saçıyor.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başıboş şekilde gezen atlar trafikte tehlike saçarak ilerliyor. Zaman zaman araçların arasında da gezen atlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.