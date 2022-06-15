Bursa'da başıboş atlar trafiği felç etti Bursa'da sahipsiz başıboş atlar ana yollarda trafiği felç etti. Bursa'da sahipsiz başıboş atlar ana yollarda trafiği felç etti. Sahipsiz başıboş atlar İnegöl ilçesinde ana yollarda cirit atarak trafiği felç etti. Bir süre yolda yürüyen başıboş atlar, bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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