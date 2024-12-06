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Bursa'da Başıboş Atlar Anayolda Tehlikeli Anlar Yarattı

Bursa'da Başıboş Atlar Anayolda Tehlikeli Anlar Yarattı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar, trafiği tehlikeye düşürerek üç şeritli yolu işgal etti. Sürücülerin dikkatli davranması sayesinde kaza yaşanmadı. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Bursa'da başıboş atlar anayolda tehlike saçtı. Sürücülerin dikkati sayesinde muhtemel bir kaza yaşanmazken, atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bırakılan başıboş atlar, yakın çevre yolunda tehlike saçtı. 3 şeritli yolu işgal eden atlar trafiği tehlikeye düşürürken, kontrollü ilerleyen sürücüler kazaya karışmadı. Atların şeritleri işgal ettiği anlar kameraya yansırken, vatandaşlar kaza riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkilerden yardım istedi. Bir süre anayolda ilerleyen atlar ise boş bir araziye girerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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