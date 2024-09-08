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Bursa'da başıboş at arabası tehlike saçtı

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Bursa'da seyir halinde olan başıboş at arabası tehlike saçtı. Vatandaşlar amatör kamera ile o anları kayda aldı.

Bursa'da seyir halindeki başıboş at arabası tehlike saçtı. O anlar anbean amatör kamera ile kayda alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan başıboş at arabası tehlike saçtı. Sahibinin elinden kaçarak yola çıkan ve tehlikeli seyreden at arabasını gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Başıboş seyreden at arabasını gören vatandaşlar şaşırırken, neyse ki korkulan olmadı. O anlar ise kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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