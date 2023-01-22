Bursa'da başıboş 10 köpeğin yaşlı kadına saldırması kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa'da 10 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. Bursa'da 10 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde Karapınar Mahallesi 134. Sokak üzerinde meydana geldi. F.B., (77) adlı kadın sokakta yürüdüğü sırada etrafını 10 tane başıboş köpek sardı. Yere düşürülen ve ısırılan yaşlı kadının imdadına civardaki bir vatandaş koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin kalça, bacak ve el bileğinden ısırılarak yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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