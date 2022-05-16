Son dakika haberleri... Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

Son dakika haberleri... Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
AA / Emrah Taş - 3. Sayfa