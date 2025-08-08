Bursa'da Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'da Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki Elif Nur P., 3'üncü katın balkonundan dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

İnegöl Huzur Mahallesi 22. Sokak'ta ikamet eden Elif Nur P. (14), saat 01.00 sıralarında 3'üncü katın balkonunda bir anda dengesini kaybederek düştü. 3'üncü kattan 1'inci kattaki çatının üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuk, burada tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.