Bursa'da Balkondan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'da Balkondan Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde balkondan düşen 13 yaşındaki Mert Z., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, balkondan düşen 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, evinin balkonunda bulunan mermer korkuluğun üzerine oturan Mert Z. (13), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Gürültüyü duyan ailesi ve çevredekiler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı apartmanda incelemelerde bulunurken, kazanın kesin nedeni için soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.