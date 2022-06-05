Balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı Bursa'da balkonda dolaşırken dengesini kaybederek boşluğa düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balkondan apartman boşluğuna düşen yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'da balkonda dolaşırken dengesini kaybederek boşluğa düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre balkonda dolaştığı esnada dengesini kaybeden yaşlı kadın apartman boşluğuna düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri dışarıya baktıklarında yaşlı kadının yaklaşık 6 metre yükseklikten düşmüş olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan komşular, yaşlı kadını kendi çabalarıyla çıkarmak istedi. Polis ekipleri gelene kadar çabalayan komşular kadını çıkaramadı. Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kadının düştüğü yere ulaşılmaya çalışıldı. Ekiplerin zorlu mücadelesi başarısız olunca itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından boşluğa indirilen sağlık ekipleri, dar alanda yaşlı kadını sedyeye yatırarak bulunduğu yerden çıkardı. Yaşlı kadının sağlık ekiplerini beklediği ve düştüğü yerden çıkarıldığı anlar ise bir komşusu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda çeşitli ezilmeler ve çatlakların olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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