Üye Girişi
Haberler

Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç geri dönemedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde balık tutmaya giden 3 genç, geri dönemedi. Yardım çağrısı üzerine AFAD ekipleri tarafından bulunan gençler, ailelerine teslim edildi.

Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç geri dönemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençlerin yardımına AFAD ekipleri koştu. Gençler 2 saat sonra kayboldukları yerde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Önal, Efe Tosun ve Burak Yeşilkaya isimli 3 genç balık tutmak için Nilüfer Çayı'na gitti. Gittikleri yerden geri dönemeyeceklerini anlayan gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gençlerin kaybolduğu yere jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 saatlik bir arama sonucu gençler bulunarak ailelerine teslim edildi.

"Akıllandık bir daha yapmayacağız"

Yaşadıkları olayın kötü bir tecrübe olduğunu söyleyen Ahmet Yusuf Önal, "Balık tutmak için gelmiştik. Ormanın içerisinde derinlere doğru ilerledik. Geri dönülmeyecek yerlere gittiğimiz için çıkmaza düştük, 112 ekiplerinden yardım talep ettik. Geri dönüş yolunu biliyorduk ama tek başımıza geri dönemezdik. Yol kayalık ve dikenlerle kaplıydı. Ekipler bize ulaştı, onlar sayesinde kurtulduk. Bizim için kötü bir deneyim oldu. Akıllandık bir daha yapmayacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

bursa AFAD Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 4 çocuk babası çiftçiyi, akıl almaz bir yöntemle 430 bin TL dolandırdılar

4 çocuk babası çiftçiyi, akıl almaz bir yöntemle 430 bin TL dolandırdılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı

Aylar sonra Türkiye'ye dönen Akasya Durağı'nın Zeyno'su plajda şov yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title