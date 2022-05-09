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Bursa'da bagajda tehlikeli yolculuk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da bagajda tehlikeli yolculuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bagajında giden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bagajında giden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuğuna devam eden 2 kişinin tehlikeli yolculuğunun sebebi öğrenilemedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan otomobilin bagajında seyahat eden 2 kişi, arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüyü çeken sürücü ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yolculuğuna devam eden 2 kişinin neden otomobilin o kısmında yolculuk yaptıkları anlaşılamadı. Seyahat sırasında birinin bagaj kapağının kapanmaması için eliyle tuttuğu da görüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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