Bursa'da Bağ Evlerine Dadanan Hırsızlar 3 Ayrı Yerden Hırsızlık Yaptı

Bursa'da bağ evlerine dadanan hırsızlar 3 ayrı yerden hırsızlık yaptı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşını fırsat bilen hırsızlar, gözlerine bağ evlerini kestirdi. Sırasıyla 3 bağ evine giren hırsızlar, işlerine yarayacak ve maddi değeri yüksek olan eşyaları çalarak sırra kadem bastı.

Bağ evi sahipleri ise hırsızların bir süredir bağ evlerine dadandığını ve faillerinin biran önce yakalanmasını istiyor. - BURSA