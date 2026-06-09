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Bursa'da bağ evi alevlere teslim oldu

Bursa'da bağ evi alevlere teslim oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da bir bağ evinde çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde bulunan bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bağ evinden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, alevlerin yükseldiği anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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