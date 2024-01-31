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Bursa'da Bağ Evinde Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğerinin işlemleri devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, bağ evinden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Avdancık Mahallesi Dedebayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.T. (47) kendisine ait bağ evinden çeşitli cins ve miktarlarda malzemelerinin çalındığını fark etmesiyle durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi JASAT ile Ovaakça Jandarma Karakol Komutanlığı bağlı timleri yaptığı soruşturma neticesinde şüpheli şahıslardan biri olan E.Ç.'yi (34) olay yerinde yakalarken, diğer şüpheli Y.Ç. de (30) merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayının bir diğer şüphelisi, 13 adet suç kaydı olan E.U. (35) ise yapılan soruşturma sonrasında İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'nde kendi evinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Y.Ç. ve E.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.U.'nun ise karakol komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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